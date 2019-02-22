ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 1 марта в размере 65.8895 руб. против 65.7570 руб. на 28 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.02.19 - 65.7570 руб.

27.02.19 - 65.6182 руб.

26.02.19 - 65.2582 руб.

23.02.19 - 65.5149 руб.

22.02.19 - 65.5401 руб.







































































































































































"AK&M" от 28.02.2019