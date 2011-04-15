"Агроинвестор" наградил победителей первой общественной премии "Агроинвестор года".



Напомним, 26 февраля в Москве прошла церемония награждения победителей первой общественной премии "Агроинвестор года 2019". Церемонию награждения открыли заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова, редакционный директор проекта "Агроинвестор" Николай Лычев и партнер PwC в России, руководитель практики оказания услуг компаниям АПК Михаил Фролов.



Заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова вручила награду победителю в главной номинации премии - человек года. Им стал основатель группы компаний "Белая Дача" Виктор Семёнов за запуск в 2018 году крупнейшего в России завода по переработке картофеля.



В номинации топ-менеджер года золото получил генеральный директор компании "Заречное" Сергей Ниценко за использование лучших мировых технологий в сфере животноводства и производства мяса. Серебро получил председатель совета директоров "Племенного завода "Комсомолец" (Забайкальский край) Валерий Нагель. Директор по развитию тамбовского агрохолдинга "Терра Де Люкс" Андрей Буханцов получил бронзу за развитие культуры земледелия и освоение новых технологий.



В номинации социально ответственная инициатива золото получил Научно-испытательный центр "Агробиотехнология" за отработку на более чем 40 агрокультурах технологий максимально возможного и экономически целесообразного уровня снижения пестицидной нагрузки при производстве сельхозпродукции. Серебро получил "Институт молока Бочаров и партнеры" за проведение в регионах России бесплатных образовательных семинаров по молочному животноводству. Бронзу получил агропромышленный холдинг "Промагро" - за программу "Дели и Умножай", цель которой - сформировать у молодого поколения ответственное отношение к окружающей среде, желание принимать участие в её защите.



В номинации сделка года золото присвоено группе "Русагро" за объединение масложировых активов Русагро и холдинга "Солнечные продукты", с целью создания второго в России производителя масложировой продукции. Серебро получила компания "ГорПроект" за заключение контракта с группой "Агрико" и компанией "Хендрикс Дженэтикс" о комплексном проектировании птицеплем-епродуктора по производству в Ставропольском крае инкубационного яйца индейки мощностью до 12 млн штук в год. Бронза досталась "Черкизово" за приобретение у владельцев холдинга "Приосколье" одной из крупнейших в Сибирском федеральном округе птицефабрик - "Алтайского бройлера". За счет этого приобретения группа вышла на крупнейшие потребительские рынки Сибирского федерального округа.



В номинации стартап года золото получила компания "РусЭко" за создание первого в Москве предприятия по промышленному выращиванию натуральной зелени на вертикальных фермах. Серебро в этой номинации досталось проекту iFarm за создание проекта, позволяющего инвестировать в автоматизированное производство овощей, ягод, салатов и пряных трав на специализированном оборудовании в виде автоматизированных стеллажных конструкций. Инвесторы могут управлять фермой сами или выступить в роли финансового партнера. Бронзу получила компания "Транспортная логистика" за создание системы FeedNet, которая представляет собой комплексную систему управления процессом кормления животных, включая контроль качества приготовления кормов. В результате использования FeedNet cоздаются условия эффективного планирования кормления животных с учетом их поло-возрастных групп, дислокации, наличия и состава технологического оборудования и временных рамок.



В номинации инвестиция года золото получил агропромышленный холдинг "Промагро" за инвестиции в строительство современного льнозавода, который по оснащённости и качеству выпускаемой продукции сможет сравниться с западными аналогами. Серебром награждена группа "Черкизово" - за реализацию проекта строительства свиноводческого кластера нового формата в Пензенской области. Этот проект позволит компании выйти на качественно новый уровень биобезопасности, а также значительно снизить себестоимость производства свинины. Бронза досталась агрохолдингу "Степь", входящему в контур корпорации "АФК Система" за строительство молочно-товарной фермы на 1.8 тыс. голов КРС и четырех мегаферм по три тысячи голов КРС каждая.



В номинации запуск года золото получил крахмальный завод "Гулькевичский" (Краснодарский край) за запуск современного производства мальтодекстрина. Серебро досталось компании "Лэм Уэстон Белая Дача" за открытие нового завода по переработке картофеля в Липецкой области. Бронзу получила группа "Черкизово" за открытие в Московской области завода "Черкизово-Кашира" - первого роботизированного завода по производству сырокопченых колбас в России, не имеющего аналогов в Европе.



В номинации инновация года победила компания "Зеленые Линии-Калуга" за модернизацию технологии производства оздоровлённых саженцев плодовых и ягодных агрокультур. Второе место, серебро, досталось компании "А2 Молоко" за разработку уникального метода контроля отсутствия белка А1 в сыром молоке и готовых молочных продуктах. Бронзу получило Фармакологическое объединение имени Пастера, бренд "Здравушка" за внедрение силимарина в рационы кормления молочных коров.



В номинации экспортер года золото получила компания "Сиббиопродукт" - экспортер органической продукции собственного производства в страны Евросоюза и ближнего зарубежья. Рост выручки компании от экспорта зерновых, меда и дикоросов в 2018 году превысил 60%. Серебро получила Группа компаний ВИК за более чем 20-процентный рост экспортной выручки, широкую экспортную номенклатуру товаров ветеринарной фармацевтики, и диверсифицированную географию экспорта. Бронзу получила компания "Европак", занимающаяся перевозкой в 38 стран мира наливных грузов, в том числе агропромышленных, и неопасной химии в инновационных упаковках-флекситанках.



В номинации доверие к продуктам питания золото получила компания "Заречное", создавшая комплексную систему контроля качества мяса на всех этапах производства продукта. Мотивация сотрудников компании основана, в том числе, на достижении показателей качества и безопасности пищевой продукции. Серебро досталось компании "Умалат", активно продвигающей концепцию здорового образа жизни и являющаяся одной из первых компаний, начавших распространять культуру потребления свежих сыров среди россиян. Бронзу забрал "Мясокомбинат Клинский" (Московская область, часть группы компаний "ПРОДО"), где налажен строгий контроль качества на всех стадиях производственного процесса - от входного контроля сырья, вспомогательных материалов, упаковки до контроля готовых мясных изделий.



"AK&M" от 28.02.2019