Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 марта

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Банк России установил на 1 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.0649
1 Азербайджанский манат 38.8385
100 Армянских драмов 13.4441
1 Белорусский рубль 30.8212
1 Болгарский лев 38.3547
1 Бразильский реал 17.6709
100 Венгерских форинтов 23.7158
1000 Вон Республики Корея 58.6482
10 Гонконгских долларов 83.9389
1 Датская крона 10.0553
1 Доллар США 65.8895
1 Евро 74.9691
100 Индийских рупий 92.5668
100 Казахстанских тенге 17.5738
1 Канадский доллар 50.0262
100 Киргизских сомов 94.5466
10 Китайских юаней 98.5440
10 Молдавских леев 38.3636
1 Новый туркменский манат 18.8525
10 Норвежских крон 77.0466
1 Польский злотый 17.3718
1 Румынский лей 15.8251
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.0944
1 Сингапурский доллар 48.8613
10 Таджикских сомони 69.8352
1 Турецкая лира 12.3829
10000 Узбекских сумов 78.4852
10 Украинских гривен 24.5673
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.5606
10 Чешских крон 29.2647
10 Шведских крон 71.1250
1 Швейцарский франк 66.1010
10 Южноафриканских рэндов 47.2184
100 Японских иен 59.4939
"AK&M" от 28.02.2019