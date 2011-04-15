Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 марта

Банк России установил на 1 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.0649

1 Азербайджанский манат 38.8385

100 Армянских драмов 13.4441

1 Белорусский рубль 30.8212

1 Болгарский лев 38.3547

1 Бразильский реал 17.6709

100 Венгерских форинтов 23.7158

1000 Вон Республики Корея 58.6482

10 Гонконгских долларов 83.9389

1 Датская крона 10.0553

1 Доллар США 65.8895

1 Евро 74.9691

100 Индийских рупий 92.5668

100 Казахстанских тенге 17.5738

1 Канадский доллар 50.0262

100 Киргизских сомов 94.5466

10 Китайских юаней 98.5440

10 Молдавских леев 38.3636

1 Новый туркменский манат 18.8525

10 Норвежских крон 77.0466

1 Польский злотый 17.3718

1 Румынский лей 15.8251

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.0944

1 Сингапурский доллар 48.8613

10 Таджикских сомони 69.8352

1 Турецкая лира 12.3829

10000 Узбекских сумов 78.4852

10 Украинских гривен 24.5673

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.5606

10 Чешских крон 29.2647

10 Шведских крон 71.1250

1 Швейцарский франк 66.1010

10 Южноафриканских рэндов 47.2184

100 Японских иен 59.4939

"AK&M" от 28.02.2019