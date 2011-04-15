Банк России на 1 марта повысил курс евро к рублю более чем на 14 копеек до 74.9691 руб., курс доллара США - более чем на 13 копеек до 65.7570 руб.

Банк России на 1 марта повысил официальный курс евро к рублю более чем на 14 копеек до 74.9691 руб. с 74.8249 руб., курс доллара США - более чем на 13 копеек до 65.8895 руб. с 65.7570 руб. 28 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 1 марта увеличилась почти на 14 копеек (+0.2%) до 69.9753 руб. с 69.8376 руб. 28 февраля.







"AK&M" от 28.02.2019