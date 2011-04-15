Инвестиции в экономику Калужской области составили 86 млрд руб. по итогам 2018 года

Объём инвестиций в экономику Калужской области составил 86 млрд руб. по итогам 2018 года. Об этом говорится в материалах ГАУ КО "Агентство регионального развития Калужской области" по итогам совместного расширенного заседания коллегий трех министерств Калужской области: министерства экономического развития, министерства финансов и министерства конкурентной политики.



В прошедшем году работа министерства экономического развития Калужской области строилась в соответствии с приоритетами развития национальной экономики, стратегией социально-экономического развития области и была направлена на стимулирование экономического роста.



Валовый региональный продукт за 2018 год вырос на 3% и составил 435 млрд руб. В отраслях реального сектора зафиксированы результаты развития, превышающие среднероссийские показатели. В промышленном производстве прирост к 2017 году составил 4.5%, объем отгруженных товаров превысил 800 млрд руб. Прирост экспортных поставок составляет 11%.



Как отметил министр экономического развития Калужской области Илья Веселов, слова которого приводятся в сообщении, главной задачей, которую ставит перед собой министерство, является создание комфортных условий для развития бизнеса. "В связи с этим мы уделили особое внимание работе по внедрению целевых моделей улучшения бизнес-климата. По итогам года показатели, напрямую затрагивающие деятельность бизнеса, выполнены на 100%. Эта работа позволила нам повысить скорость получения многих государственных и муниципальных услуг, технической и разрешительной документации, а также обеспечить для бизнеса доступ к объектам государственной и муниципальной собственности", - пояснил И.Веселов.



По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал составили 86 млрд руб. "Велась работа по созданию необходимой инфраструктуры на площадках индустриальных парков и ОЭЗ. В числе крупных инфраструктурных проектов, которые были введены в эксплуатацию - первая в регионе (и четвертая в России) цифровая электроподстанция "Созвездие" в индустриальном парке "Ворсино", новая подстанция "Войлово" на людиновской площадке особой экономической зоны "Калуга". Успешная реализация этих проектов позволила снять инфраструктурные ограничения для развития крупных проектов. Также составлена транспортная модель индустриального парка "Ворсино" с учетом перспективы роста объема перевозок для нужд резидентов и реконструкции трассы М-3 "Украина"", - добавил И.Веселов.



Продолжилось развитие мультимодального транспортно-логистического комплекса "Фрейт Вилладж Ворсино", ставшего частью международного проекта "Новый Шелковый путь". Существенно расширилась география маршрутов. Реализация проекта началась в 2016 году с одного направления. А в 2018 году грузоперевозки осуществлялись уже из 9 портов Китая, городов Вьетнама, Японии, Монголии, Индии, Латвии и Беларуси.



Калужская область предлагает инвесторам для размещения своих производств 12 индустриальных парков, две площадки ОЭЗ "Калуга", территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Сосенский. В конце прошлого года подана заявка на создание ТОСЭР в Кондрово. "Создание индустриальных площадок доказало свою эффективность. В прошедшем году на их территории начата реализация 14 инвестиционных проектов, введено в эксплуатацию 9 новых производств", - обратил внимание И.Веселов.



На протяжении трёх последних лет Калужская область получает из федерального бюджета компенсацию затрат на создание инфраструктуры в индустриальных парках. В 2018 году объём компенсации составил 1.1 млрд руб.



Говоря о планах и задачах на 2019 год в рамках реализации инвестиционной политики, И.Веселов отметил важность работы по совершенствованию инфраструктуры, развитию существующих производств и поиску новых проектов. "Мы должны обеспечить инвесторам доступ к актуальным мерам государственной поддержки, стимулировать инвестиционную активность в муниципальных образованиях Калужской области", - добавил И.Веселов.



Поддержка промышленного комплекса - еще один приоритет работы регионального министерства. В 2018 году зафиксирован рост по большинству видов обрабатывающих производств. Наиболее значительный - в производстве автомобилей и автокомпонентов (134%), в производстве железнодорожной техники и транспортных средств (131%), в производстве электрооборудования (123%), стройматериалов и автомобильного стекла (121%).



Основные инструменты и меры поддержки промышленного комплекса региона - использование ресурсов федерального Фонда развития промышленности (ФРП); создание регионального ФРП с целью увеличения количества льготных займов для промышленников на условиях софинансирования с федеральным Фондом.



Началась реализация национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Создан региональный центр компетенций в сфере бережливого производства, отобраны предприятия-участники. "В числе первопроходцев - ОАО "Калужский турбинный завод" и АО "Калугапутьмаш". В 2019 году эксперты Федерального и Регионального центров компетенций смогут оказать адресную поддержку двадцати региональным предприятиям. Всего же для выполнения показателей регионального проекта до 2024 нам необходимо провести эту работу на 108 предприятиях региона. Таким образом, производительность труда в целом по области должна вырасти на 5%", - пояснил И.Веселов.



В 2018 году была проведена работа по корректировке системы налоговых льгот, разработана нормативно-правовая база по применению инвестиционного налогового вычета для предприятий, реализующих проекты по реконструкции и модернизации основных средств. В 2018 году подписаны два специнвестконтракта с компаниями "АстраЗенека" и "НоваМедика". С компанией "Нестле" заключен первый Региональный СПИК, а также подписан меморандум о создании кластера по производству и переработке пищевой продукции.



Говоря о планах и задачах на 2019 год по развитию промышленного комплекса региона, И.Веселов обозначил несколько направлений работы - повышение доступности мер федеральной поддержки для предприятий; совершенствование региональных мер поддержки; содействие предприятиям в увеличении объемов экспорта и расширении рынков сбыта; выполнение планов по повышению производительности труда; формирование кластеров, стимулирующих отраслевую кооперацию.



Малое и среднее предпринимательство укрепляет свои позиции в экономике Калужской области. Его доля в ВРП региона составляет 25%. Оборот субъектов МСП в 2018 году составил 420 млрд руб. На малых и средних предприятиях работают почти 150 тысяч человек - это более трети (27%) от общей численности экономически активного населения. В 2018 году сохранены основные инструменты поддержки МСП, в частности, субсидирование затрат, муниципальные программы развития, деятельность институтов развития, имущественная поддержка.



Планы по развитию МСП на 2019 и последующие годы связаны с выполнением мероприятий национального проекта "Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В рамках этой программы в Калужской области утверждены 4 региональных проекта, согласно которым уже в этом году планируется увеличение объема финансирования на поддержку экспортоориентированных предприятий, активизация выдачи микрозаймов и поручительств, планируется создание в Калуге Дома предпринимателя, действующего по принципу "единого окна". "Кроме того, учитывая востребованность инструментов прямой финансовой поддержки, мы намерены расширить программу субсидирования в части возмещения затрат на погашение процентов по кредитам, затрат на приобретение оборудования, затрат на участие в выставках", - добавил И. Веселов.



Говоря о планах работы на 2019 и последующие годы, И.Веселов резюмировал: "Акцент будет сделан на реализацию проектов в рамках выполнения 204 Указа Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Работа будет продолжена в соответствии с обозначенными приоритетами - создание благоприятного бизнес-климата, привлечение инвестиций, поддержка промышленности, поддержк МСП, активное взаимодействие с федеральными органами власти и институтами развития".



"AK&M" от 28.02.2019