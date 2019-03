Газпром и Роскосмос подписали актуализированную "дорожную карту" сотрудничества. Об этом говорится в сообщении сторон по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.



В 2019 году силами Роскосмоса планируется запуск спутника "Ямал-601" для обеспечения высокоскоростными каналами передачи данных и спутниковой связью объектов Газпрома, а также предоставления этих услуг сторонним пользователям. "Ямал-601" станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Кроме того, рассматривается возможность участия Роскосмоса в проекте Газпрома по созданию сборочного производства космических аппаратов в Московской области.



Большое внимание уделяется вопросам разработки импортозамещающего оборудования в интересах Газпрома. Так, на объекте компании успешно прошли испытания изготовленные организацией Роскосмоса элементы скважинного оборудования в коррозионностойком исполнении. Ведется изготовление опытных образцов оборудования для систем подводной добычи углеводородов.



На совещании был отмечен значительный потенциал расширения сотрудничества и применения высокотехнологичных разработок Роскосмоса для решения стоящих перед Газпромом задач.



А.Миллер и Д.Рогозин подписали актуализированную дорожную карту разработки и освоения производства организациями Роскосмоса современного оборудования, включая импортозамещающее, в интересах Газпрома. Срок действия документа продлен до 2022 года.



Рамки сотрудничества охватывают технологическое оборудование для добычи углеводородов на шельфе, компрессорное и энергообеспечивающее оборудование, оборудование для переработки газа и производства сжиженного природного газа (СПГ). В новой редакции документа расширен перечень работ по приоритетным направлениям - подводная добыча углеводородов, производство СПГ. Кроме того, "дорожной картой" предусмотрено создание оборудования для транспортировки гелия железнодорожным транспортом.



Документом предусмотрено преимущественное финансирование Роскосмосом проводимых работ. При этом по нескольким позициям будет рассмотрена возможность финансового участия Газпрома.



По итогам совещания профильным подразделениям, дочерним обществам и организациям даны поручения по реализации мероприятий актуализированной дорожной карты.



Напомним, в октябре 2017 года Газпром и Роскосмос подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере импортозамещения на период до 2020 года.



В октябре 2018 года Газпром и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Газпрома по созданию сборочного производства космических аппаратов в Московской области.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



