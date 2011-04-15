Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2018 году выросла на 11% до 831.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Рентабельность капитала достигла 23.1%, рентабельность активов - 3.2%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 18.1% до 445.3 млрд руб.



Кредиты группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 16.5% до 21.1 трлн руб.



Объём кредитов увеличился на 16.5% до 21.082 трлн руб., объём кредитов физлицам - на 25% до 6.751 трлн руб., юридическим лицам - на 12.9% до 14.331 трлн руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 28.02.2019