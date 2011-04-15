Кабмин утвердил правила формирования перечня организаций, повышающих конкурентоспособность

Правительство РФ утвердило правила формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Утверждено положение о межведомственной комиссии по вопросам государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Утверждены также правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.



Кабмин также утвердил положение о выполнении АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства по предоставлению субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.







"AK&M" от 28.02.2019