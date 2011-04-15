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28/02/2019
17:42

Минстрой предлагает создать межведомственную комиссию по проектному финансированию

Минстрой предлагает создать межведомственную комиссию для решения спорных вопросов при переходе на проектное финансирование с применением счетов эскроу. Как говорится в сообщении министерства, об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Н.Стасишин напомнил, что ведомство разработало критерии, определяющие, может ли проект быть достроен по старым правилам. Предложенная минимальная степень готовности проекта 30%, а количество заключённых ДДУ не менее 10%.

"Если возникнет ситуация, когда застройщику будут говорить, что по проекту готовность не 30%, а 29%, то её нужно разбирать в ручном режиме. Для таких случаев мы предлагаем создать комиссию при Минстрое, которая будет такие спорные моменты регулировать. Это важно", - сказал замминистра.

Замглавы Минстроя призвал застройщиков не медлить с переходом на счета эскроу по уже строящимся проектам. "Постановление - не панацея. Не ждите, что что-то поменяется, что закон не вступит в силу. Все будет так как сегодня прописано в законе. Переход на эскроу может предполагать до 45 дней рассмотрения проекта банком", - подчеркнул Н.Стасишин.

Напомним, с 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны перейти на проектное финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу, за исключением тех проектов, которые будут соответствовать указанным критериям.



"AK&M" от 28.02.2019
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