Клиенты Ингосстраха переходят на неполное КАСКО, но оформляют больше дополнительных опций

Аналитический центр Ингосстраха провёл исследование портфеля по страхованию АВТОКАСКО, в рамках которого были проанализированы данные за 9 месяцев 2018 года, говорится в сообщении страховой компании.



Напомним, Ингосстрах в течение многих лет занимает 1 место в сегменте АВТОКАСКО, доля рынка компании превышает 16%. Структура портфеля по продуктам КАСКО компании: 35% составляют полисы полного КАСКО, 45% – полисы с франшизой, порядка 20% приходится на договоры с различными вариантами усечённого покрытия.



По данным Ингосстраха, среди наиболее популярных дополнительных опций, включаемых в полисы КАСКО, лидирует "Сбор справок", которую компания предоставляет бесплатно в Москве и ряде других регионов. Также популярна услуга "Выезд аварийного комиссара" – около 7% клиентов приобретают её за дополнительную плату, ещё 20% страхователям эта услуга предоставляется бесплатно при оформлении полиса КАСКО с полным покрытием.



Согласно данным компании, востребована опций GAP (Guaranteed Asset Protection) и "Постоянная страховая сумма", предполагающих возможность выплаты полной стоимости транспортных средств (ТС), определённой на дату заключения договора, при полной гибели или угоне автомобиля. Эти услуги включили в свой страховой полис 12% страхователей. Около 10% клиентов оформляют услугу "Техническая помощь", предусматривающую оказание помощи при поломке ТС и мелкий ремонт на дороге, а также эвакуацию сломавшегося автомобиля в ближайший сервис. Дополнительную защиту от рисков самовозгорания ТС и повреждения шин и дисков, приобретают порядка 3% и 1% клиентов соответственно.



За исследуемый период клиенты Ингосстраха заявили более 180 тыс. убытков. Лидером по количеству обращений стали клиенты из Москвы – 118 тыс. случаев, или 65%. Второе место по количеству заявленных убытков занял Санкт-Петербург с 18 тыс. случаев (около 10%), третье – Нижний Новгород с 2.7 тыс. обращений (около 1.5%). В среднем за период компания фиксировала около 500 обращений клиентов в день.



Наиболее частая причина обращений – повреждения ТС, полученные в результате ДТП (64%), при этом около 20% эпизодов составляют повреждения на стоянке в отсутствии других участников. Около 23% обращений связано с повреждениями автомобиля отскочившим или упавшими предметом, в том числе камнями, вылетевшими из-под колес других автомобилей, упавшими сосульками, деревьями, рекламными щитами, снегом и т.д. Причиной около 11% обращений послужили противоправные действия третьих лиц.



Размер крупнейшей выплаты по КАСКО за анализируемый период составил более 9.5 млн руб. Страховой случай был связан с повреждением грузовика Scania в результате ДТП на МКАД. Стоит отметить, что значительная часть крупных выплат осуществлялась в связи с угоном застрахованных автомобилей премиум-класса. К примеру, наибольший размер возмещения по риску "угон" составил 8.7 млн руб. за похищенную BMW 7 серии в Санкт Петербурге.



"Рынок КАСКО проходит стадию активной трансформации по причине изменений на рынке легковых автомобилей, смене пользовательских предпочтений и влияния экономической ситуации. В этих условиях "Ингосстрах" последовательно расширяет набор продуктов и услуг в рамках каско для того, чтобы они максимально отвечали потребностям клиентов, – комментирует заместитель директора Департамента поддержки розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Игорь Александров. – Одной из главных тенденций последних лет стала цифровизация, которая выражается в популяризации онлайн-канала продаж и взаимодействия с клиентом, а также внедрением полисов с телематикой. В рамках цифровой трансформации наша компания значительно расширила функционал приложения IngoMobile – теперь страхователи могут не только оформить полис, но и заявить убыток по КАСКО".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 28.02.2019