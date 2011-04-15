Принимаемые меры ведут к снижению цен на ТВ приставки, ФАС

Принимаемые меры ведут к снижению цен на ТВ приставки. Об этом говорится в сообщении ФАС, которая проверила цены на продукцию.



ФАС России взяла на особый контроль цены на ТВ-приставки и совместно с территориальными органами во исполнение поручения Правительства Российской Федерации проводит мониторинг цен по всей территории страны.



Напомним, отключение аналогового телевизионного вещания в течение первого полугодия 2019 года запланировано в три этапа: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня 2019 года. Пилотным проектом была Тверская область, где отключение аналогового вещания произошло 3 декабря 2018 года.



В начале декабря 2018 года сразу после запуска пилотного проекта в рамках проводимых проверок в федеральных сетевых магазинах был выявлен рост цен на отдельные модели ТВ-приставок, однако объективных причин для этого не было. Также в декабре 2018 года в федеральных сетевых магазинах сократился сегмент приставок стоимостью менее 1 тыс. руб.



В действиях сетевых магазинов ФАС России усмотрела признаки нарушения закона "О защите" конкуренции путём необоснованного завышения розничных цен на ТВ-приставки. В отношении ООО "ДНС ритейл", ООО "МВМ", ООО "Эльдорадо", НАО "Юлмарт" были возбуждены дела.



ФАС России продолжает мониторинг ситуации. С 11 февраля 2019 года состоялось отключение аналогового телевещания на территориях 7 субъектов Российской Федерации (Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, Чеченская Республика) (I очередь). Сотрудники центрального аппарата и территориальных управлений ФАС России провели ряд проверок наличия цифровых приставок и цен на них.



Также постоянно проводимый ФАС России мониторинг продаж показывает, что основная доля реализации цифровых приставок приходится на федеральные торговые сети (более 80%). На региональные магазины соответственно около 20%. За период с июня по декабрь 2018 года на всей территории Российской Федерации было реализовано федеральными сетями (М.Видео, Эльдорадо, ДНС Ритейл) порядка 850 тыс. шт., региональными магазинами - порядка 130 тыс. шт., за январь 2019 федеральными магазинами реализовано 175 тыс. шт., региональными - 10 тыс. шт.



Продажи цифровых приставок начинают нарастать за два месяца и достигают максимума в месяц перехода на цифровое вещание. По данным мониторинга ФАС России на территориях I очереди в декабре 2018 года объём продаж вырос в 3 раза, по сравнению со средним уровнем продаж за полгода 2018 года, в январе 2019 года продажи сохранились на уровне декабря 2018 года. По оперативным данным Штаба при Минкомсвязи России продажи на территориях I очереди в феврале 2019 года выросли в 4 раза по отношению к январю.



"AK&M" от 28.02.2019