Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/02/2019
16:06

Землю со стройки метро до Троицка пустят на создание горнолыжных склонов

Землю со стройки метро до Троицка пустят на создание горнолыжных склонов, сообщил Стройкомплекс.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, два крупных горнолыжных склона могут появиться в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). "На их создание пойдёт земля, которая останется от строительства линии метро от Большой кольцевой линии до Троицка. Там будет большой объём выемки, хотя половина трассы пойдет по земле. Чтобы ее никуда не вывозить, не искать место, сделаем горнолыжный холм", - сказал В.Жидкин.

По его словам, Департамент работает над двумя крупными горнолыжными спусками. Ещё один построит инвестор, там будет зона для занятий экстремальными видами спорта. "С приходом метро интерес инвесторов, девелоперов к строительству таких объектов будет расти. Тем более, уже практически начали строить ветку метро до Троицка. На отдельных станциях отгораживают площадки, переносят инженерные сети", - добавил глава Департамента.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что линия метро до Троицка будет готова в конце 2022 - начале 2023 года. "Новый радиус свяжет станцию Московского центрального кольца "Крымская", дойдёт до станции "Улица Новаторов" на Большой кольцевой линии метро, протянется до территории административно-делового центра в Коммунарке и далее до Троицка", - пояснил М.Хуснуллин. Он подчеркнул, что это будет самая длинная из новых строящихся радиальных линий метро в Москве. Ее протяжённость составит около 30 км.


"AK&M" от 28.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100