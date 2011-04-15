Землю со стройки метро до Троицка пустят на создание горнолыжных склонов, сообщил Стройкомплекс.



По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, два крупных горнолыжных склона могут появиться в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). "На их создание пойдёт земля, которая останется от строительства линии метро от Большой кольцевой линии до Троицка. Там будет большой объём выемки, хотя половина трассы пойдет по земле. Чтобы ее никуда не вывозить, не искать место, сделаем горнолыжный холм", - сказал В.Жидкин.



По его словам, Департамент работает над двумя крупными горнолыжными спусками. Ещё один построит инвестор, там будет зона для занятий экстремальными видами спорта. "С приходом метро интерес инвесторов, девелоперов к строительству таких объектов будет расти. Тем более, уже практически начали строить ветку метро до Троицка. На отдельных станциях отгораживают площадки, переносят инженерные сети", - добавил глава Департамента.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что линия метро до Троицка будет готова в конце 2022 - начале 2023 года. "Новый радиус свяжет станцию Московского центрального кольца "Крымская", дойдёт до станции "Улица Новаторов" на Большой кольцевой линии метро, протянется до территории административно-делового центра в Коммунарке и далее до Троицка", - пояснил М.Хуснуллин. Он подчеркнул, что это будет самая длинная из новых строящихся радиальных линий метро в Москве. Ее протяжённость составит около 30 км.





"AK&M" от 28.02.2019