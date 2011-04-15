Товарооборот сельскохозяйственной продукции между РФ и Израилем в 2018 году вырос на 8.9% до $501.9 млн

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между Российской Федерацией и Израилем в 2018 году увеличился на 8.9% до $501.9 млн. Об этом сообщил Минсельхоз.



При этом объём отечественного экспорта вырос на 38.3%.

Основными товарными позициями в структуре поставок из России на территорию Израиля в прошлом году были зерновые культуры, различные пищевые продукты и растительные масла.



В свою очередь Израиль экспортирует на российский рынок овощи, плоды и фрукты, фруктовые соки, цветы.





"AK&M" от 28.02.2019