Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/02/2019
16:33

Первый пуск OneWeb по контракту Главкосмоса прошёл успешно

С Гвианского космического центра (ГКЦ) 28 февраля в 00:37 MSK (27 февраля в 18:37 гвианского времени) состоялся запуск первых космических аппаратов (КА) OneWeb-pilot ракетой-носителем "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком (РБ) "Фрегат-М". Об этом сообщил Роскосмос.

Запуск осуществлён в рамках контракта "Главкосмоса" с компанией Arianespace, в тесной кооперации с российскими предприятиями РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и ФГУП "ЦЭНКИ".

На орбиту с высотой около 1000 км и наклонением 87.77 градусов выведено 6 первых аппаратов.

Также в ходе миссии РБ "Фрегат" была успешно отработана полная циклограмма выведения 32-х космических аппаратов OneWeb в рамках одного запуска, которую планируется реализовывать в ходе последующих пусков.

В общей сложности в ходе миссии РБ "Фрегат" было обеспечено десять активных участков: три включения маршевой двигательной установки, последнее из которых вывело разгонный блок на орбиту "затопления" и семь включений двигателя, которые обеспечили циклограмму отделения 32-х КА.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 КА в каждой. Запуски спутников планируется осуществлять с космодромов "Восточный", Байконур и ГКЦ.


"AK&M" от 28.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100