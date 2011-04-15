Первый пуск OneWeb по контракту Главкосмоса прошёл успешно

С Гвианского космического центра (ГКЦ) 28 февраля в 00:37 MSK (27 февраля в 18:37 гвианского времени) состоялся запуск первых космических аппаратов (КА) OneWeb-pilot ракетой-носителем "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком (РБ) "Фрегат-М". Об этом сообщил Роскосмос.



Запуск осуществлён в рамках контракта "Главкосмоса" с компанией Arianespace, в тесной кооперации с российскими предприятиями РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и ФГУП "ЦЭНКИ".



На орбиту с высотой около 1000 км и наклонением 87.77 градусов выведено 6 первых аппаратов.



Также в ходе миссии РБ "Фрегат" была успешно отработана полная циклограмма выведения 32-х космических аппаратов OneWeb в рамках одного запуска, которую планируется реализовывать в ходе последующих пусков.



В общей сложности в ходе миссии РБ "Фрегат" было обеспечено десять активных участков: три включения маршевой двигательной установки, последнее из которых вывело разгонный блок на орбиту "затопления" и семь включений двигателя, которые обеспечили циклограмму отделения 32-х КА.



Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 КА в каждой. Запуски спутников планируется осуществлять с космодромов "Восточный", Байконур и ГКЦ.





"AK&M" от 28.02.2019