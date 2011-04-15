Роскачество назвало топ-10 лучших пельменей. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам исследования.



Эксперты проверили замороженные пельмени 48 торговых марок российского производства по 88 показателям качества и безопасности.



Так, в топ-10 лучших пельменей вошли: "Сибирская коллекция" (450.21 руб. за 1 кг), "Дымов" (344.89 руб. за 1 кг), "Цезарь" (427 руб. за 1 кг), "Останкино. Папа может" (311.38 руб. за 1 кг), "Ермолино" (153 руб. за 1 кг), "Мираторг" (291,25 руб. за 1 кг), "ВкусВилл" (562.5 руб. за 1 кг), "Атяшево" (374.01 руб. за 1 кг), "ДобрынинЪ" (299.88 руб. за 1 кг), "Уральские пельмени" (418.77 руб. за 1 кг).



Лучшие пельмени производят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Башкортостан, а также в Челябинской области.



В исследованных торговых марках эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натрия.



Вместе с тем, в 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. Превышения обязательных требований по содержанию антибиотиков найдены всего в двух случаях.



В то же время, в ходе исследований Роскачества эксперты увидели и незаявленные виды мяса - они могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве. Так, в пельменях "Иркутские", "Каждый день", "Ларнета" и "Своими руками. Карапузы" обнаружена свинина, хотя в составе она не указана. "Равиолло" и "Сальников" - в них содержится куриное мясо. В составе его нет, но производитель уклончиво указал в маркировке: "Произведено на предприятии, использующем куриное мясо, сою, молочные и яичные продукты, сельдерей, глютен пшеничный" и "На территории предприятия используются: мясо птицы, сельдерей, горчица, яйца куриные, соя, молоко и продукты их переработки" соответственно.



Кроме того, в пельменях "Сальников" нашли почти на 10% меньше белка, чем того требует ГОСТ-32951. А в пельменях "Своими руками. Карапузы", предназначенных для питания детей, было больше разрешённого ГОСТ-32967 количество жира: 24.3% при ограничении до 20%.



Пельмени 27 брендов показали соответствие ГОСТ-33394, согласно которому мясной начинки должно быть не менее 50%. Самые высокие показатели у марок "Мясницкий ряд" (около 62% начинки) и "От Палыча" (около 59% начинки).



Все исследованные образцы уложились в требования ГОСТ-33394 к тесту (толщина до 2 мм) и стандарта Роскачества (толщина от 1 до 2 мм), после варки тесто не было повреждено. В упаковках не было найдено "сора" и отломившихся бортиков.



Предназначенная для детей продукция "Своими руками. Карапузы", "Снежана" ("Детские") и "Цезарёнок", увы, показала не лучшие результаты. "Цезарёнок" потерял балл за несоответствие маркировке количества жира, а также за низкий процент содержания начинки (42.5%). У пельменей "Снежана" ("Детские") обнаружили более серьёзное нарушение - повышенное количество микроорганизмов. Самый серьёзный нарушитель - пельмешки "Своими руками. Карапузы". В них эксперты нашли бактерии кишечной палочки, незаявленные ДНК свинины и повышенное количество жира.



"AK&M" от 28.02.2019