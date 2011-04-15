Цены на бензин за неделю, с 18 по 24 февраля, снизились на 0.1% до 44.03 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марки АИ-92 снизился подешевел на 0.1% до 41.73 руб. за литр, бензин АИ-92 не изменился в цене - 45.03 руб. за литр, АИ-98 снизился в цене на 0.1% до 50.79 руб. за литр.



Цены на дизельное топливо сократились на 0.1% до 47.05 руб. за литр.



В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - снизились на 0.3%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.9 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.89 до 48.99 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.2 до 43.12 руб, марки АИ-95 - от 43.3 до 46.6 руб. за литр.



Кроме того, отмечалось снижение цен на бензин автомобильный в 19 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Иркутске - на 1.3%.







"AK&M" от 28.02.2019