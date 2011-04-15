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28/02/2019
18:15

Банк России опубликовал руководство для членов совета директоров финансовой организации

Банк России опубликовал руководство для членов совета директоров финансовой организации. Как говорится в сообщении ЦБ, целью подготовленного регулятором документа является формирование у членов совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций профессионального, добросовестного и разумного подхода к управлению финансовой организацией.

В документе раскрываются основные аспекты формирования и функционирования совета директоров финансовой организации, понимание которых необходимо члену совета директоров. Документ также обобщает ключевые подходы к исполнению членом совета директоров своих функций и обязанностей и содержит рекомендации по их надлежащему исполнению. Кроме того, членам совета директоров предложен перечень вопросов, ответы на которые позволят провести самооценку степени их участия в реализации ключевых функций совета директоров, а также степени добросовестности и разумности исполнения своих обязанностей.

При этом документ не устанавливает одинаковые для всех жесткие правила, а содержит подходы, которые следует использовать директорам в зависимости от характера и масштаба деятельности, стратегических целей финансовой организации, ее профиля рисков и иных факторов.

"Совет директоров является ключевым элементом корпоративного управления, определяет стратегические направления деятельности финансовой организации и выступает своего рода гарантом баланса интересов менеджмента, собственников, кредиторов (что особенно важно для финансовых организаций) и иных стейкхолдеров организации, - отмечает директор Департамента корпоративных отношений Елена Курицына. - Члены совета директоров финансовой организации должны заботиться об обеспечении надежности и стабильности деятельности финансовой организации, ее устойчивом долгосрочном развитии, способствовать принятию менеджментом взвешенных управленческих решений, осуществлять своевременную идентификацию рисков, в том числе оценку возможных последствий их реализации".

По мнению Банка России, применение изложенных в документе подходов к работе членов совета директоров будет способствовать повышению эффективности управления и конкурентоспособности финансовых организаций, обеспечению их целостности и надежности и, соответственно, повышению стабильности финансового рынка в целом.



"AK&M" от 28.02.2019
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