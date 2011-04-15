"Шереметьево" подало иск к Росавиации и Минтрансу. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.



Судом заявление зарегистрировано 26 февраля, сумма исковых требований составляет 20.602 млн руб. Причина иска не указывается.



Как сообщили AK&M в пресс-службе авиагавани, "Шереметьево" оказывает услуги по обеспечению полётов государственным организациям, оплата которых производится Росавиацией в пределах установленных лимитов. За оказанные в 2016 году услуги МАШ получил частичную оплату. Ввиду данных обстоятельств, МАШ обратился в Арбитражный суд с требованием к Росавиации, Минтрансу РФ о взыскании недополученных денежных средств.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.







"AK&M" от 28.02.2019