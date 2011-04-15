АСВ выставило на торги долги клиентов Татфондбанка на 1.4 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов, являющееся конкурсным управляющим Татфондбанка, выставило на торги права требования к 1.455 тыс. физических лиц - клиентов банка. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Сумма требований составляет 1.395 млрд руб.

На торги выставлены единым лотом долги физлиц Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской областей, Пермского края, Республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Самарской, Саратовской, Свердловской облостей, Удмуртской Республики, ХМАО-Югры, Чувашской Республики.



Торги будут проведены 16 апреля на электронной площадке АО "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан". В случае, если по итогам торгов лот не будет реализован, то 18 июня на этой же электронной площадке будут проведены повторные торги нереализованным лотом со снижением начальной цены лота на 10%.



Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. В апреле финансовую организацию признали банкротом.







"AK&M" от 28.02.2019