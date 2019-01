Газпром ввёл в эксплуатацию морской терминал по приёму природного газа в Калининградской области

Газпром ввёл в эксплуатацию морской терминал по приёму природного газа и плавучую регазификационную установку (ПРГУ) "Маршал Василевский" в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Ранее компания обустроила Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ), увеличила производительность газопровода "Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград" - единственного до сегодняшнего дня маршрута поставок газа в самый западный субъект РФ.



Для дальнейшего повышения энергетической безопасности региона с учётом особенностей его географического положения Газпром реализовал проект по альтернативному варианту газоснабжения - с помощью морских поставок сжиженного природного газа. В акватории и на побережье Балтийского моря в Калининградской области построен терминал по приёму газа.



Ключевым элементом терминала является стационарный морской причал с волноломом - уникальный для отечественной практики технологический объект. Он расположен в пяти километрах от берега. Глубина моря около него достигает 19 м, что обеспечивает возможность швартовки плавучей регазификационной установки. Причал представляет собой установленную на 177 сваях монолитную плиту длиной 125.5 м, выполненную из высокопрочного бетона. На ней размещено специальное оборудование для приёма газа и швартовые устройства. Со стороны моря причал защищен мощным С-образным волноломом длиной 728 м. Конструкция объекта обеспечивает безопасную работу судна и способна выдерживать сильные балтийские штормы.



"Маршал Василевский" - единственная плавучая регазификационная установка в России. Судно перевозит СПГ (емкость резервуаров - 174 тыс. куб. м) и выполняет его регазификацию - перевод СПГ из жидкого состояния в газообразное.



Процесс регазификации начинается на судне после его швартовки к причалу. Затем газ, переведенный в газообразное состояние, направляется в существующую газотранспортную систему через построенный 13-километровый газопровод-подключение. Далее газ поставляется потребителям или закачивается в Калининградское ПХГ.



Терминал и ПРГУ обеспечивают возможность получения природного газа морским транспортом в объеме до 3.7 млрд куб. м в год и способны, при необходимости, удовлетворить текущие и перспективные потребности Калининградской области.



Волнолом, защищающий причал, имеет сложную конструкцию. По всей длине на уложенном на дне каменном основании (так называемой каменной постели) размещены 29 металлических цилиндров диаметром 20 м, высотой 21 м и массой более 200 т каждый. Внутри они заполнены щебнем, а снаружи обработаны антикоррозийным полимерным материалом. Со стороны моря цилиндры укреплены насыпью из камней (весом до 6 т каждый) и более чем 20 тыс. специальных железобетонных блоков (тетраподов; весом от 7.8 до 25 т каждый).



На ПРГУ "Маршал Василевский" расположены три регазификационные линии (включая одну резервную). Судно соответствует ледовому классу Arc 4, имеет возможность самостоятельного плавания во льдах толщиной до 0.8 м.



Калининградское ПХГ введено в эксплуатацию в 2013 году и стало первым в России хранилищем, созданным в отложениях каменой соли. Такое ПХГ обладает рядом преимуществ по сравнению с хранилищами в истощенных месторождениях или водоносных пластах. Соляные каверны являются идеальными по герметичности резервуарами - соляной купол непроницаем для газа. Калининградское ПХГ можно оперативно переключать из режима отбора в режим закачки и обратно (мультицикличность), в короткие сроки выводить на максимальную производительность.



В настоящее время на Калининградском ПХГ действуют четыре резервуара с оперативным резервом газа 174 млн куб. м. Продолжается расширение мощностей хранилища: к 2025 году количество резервуаров планируется увеличить до 14, объем оперативного резерва газа - до 800 млн куб м.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 09.01.2019