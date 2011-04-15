Turkish Airlines открывает пятый рейс по маршруту Москва - Стамбул

Turkish Airlines с 11 января 2019 года открывает рейс по маршруту Москва - Стамбул, с прилётом в новый аэропорт Стамбула. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Данный рейс станет пятым по маршруту Москва - Стамбул с вылетом из аэропорта "Внуково".



Новый аэропорт Стамбула - крупнейший в мире международный транспортный узел будет запущен в четыре этапа к 2028 году. В общей сложности комплекс будет занимать площадь 76.5 кв. км, иметь шесть взлётно-посадочных полос, четыре терминала и стоянки для 233 воздушных судов, с возможностью обслуживать до 200 млн пассажиров в год с 500+ стойками регистрации и 225 тыс. сотрудниками.



В настоящий момент в маршрутную сеть Turkish Airlines в России входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань, Самара и Краснодар.



Авиакомпания Turkish Airlines основана в 1933 году, является членом международного альянса Star Alliance. Парк состоит из 330 (пассажирских и грузовых) воздушных судов, летающих по 304 направлениям, включая 255 международных и 49 внутренних, в 122 странах мира.



Star Alliance был основан в 1997 году как первый всемирный альянс авиакомпаний для обеспечения пассажирам, совершающим международные перелеты, возможности добраться в любую точку мира, а также их стимулирования и эффективного обслуживания. В состав альянса входят следующие авиакомпании: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI и United. Всего авиакомпании сети Star Alliance в настоящее время осуществляют более 18.45 тыс. ежедневных рейсов в 1.3 тыс. аэропортов 190 стран мира. Последующие стыковочные рейсы предлагаются партнёром Star Alliance, Juneyao Airlines.





"AK&M" от 09.01.2019