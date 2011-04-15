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09/01/2019
14:12

В России началась декларационная кампания-2019

В России с 1 января стартовала декларационная кампания. Об этом сообщила ФНС.

Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, необходимо до 30 апреля.

Представить декларацию необходимо, если в 2018 году налогоплательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Если налоговый агент не может удержать НДФЛ с дохода, то он обязан сообщить об этом налоговому органу и налогоплательщику до 1 марта года, следующего за истекшим периодом. В этом случае налоговый орган пришлёт уведомление, на основании которого в этом году НДФЛ необходимо заплатить не позднее 2 декабря. Если налогоплательщик не получил извещение от налогового агента до 1 марта, то ему необходимо самостоятельно заполнить декларацию и уплатить налог с дохода.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тыс. руб. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Напомним, что с 2019 года действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ.

"AK&M" от 09.01.2019
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