Сдать бухгалтерскую отчётность за 2019 год можно будет в "одно окно", ФНС

Сдать бухгалтерскую отчётность за 2019 год можно будет в "одно окно". Об этом сообщила ФНС, которая приступила к формированию государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности (ГИР БО).



Ожидается, что консолидированные в нём данные с 1 января 2020 года будут доступны государственным органам и всем заинтересованным лицам.



Благодаря этому ресурсу сдать бухгалтерскую отчётность за 2019 год можно будет в "одно окно". Сейчас каждая организация обязана представлять годовую бухгалтерскую отчётность в органы государственной статистики для формирования государственного информационного ресурса. В то же время отчётность представляется и в другие ведомства: налоговые органы, Банк России и др., что ведёт к дублированию функций государственных органов по получению и обработке бухгалтерской отчётности.



Начиная с отчётности за 2019 год, представлять годовую бухгалтерскую отчётность можно вместе с аудиторским заключением о ней либо в налоговый орган по месту нахождения организации, либо в Центральный банк Российской Федерации (для организаций, обязанных представлять бухгалтерскую отчётность в ЦБ РФ).



Упрощение представления бухгалтерской (финансовой) отчётности станет возможным благодаря изменениям в Федеральный закон "О бухгалтерском учёте".



"AK&M" от 09.01.2019