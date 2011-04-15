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09/01/2019
12:36

В РФ меняется порядок налогообложения транспортных средств

В России с 1 января 2019 года вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка налогообложения транспортных средств. Об этом сообщила ФНС.

Для налогоплательщиков-физических лиц отменяется применение повышающих коэффициентов 1.3 и 1.5 при расчёте транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили.

Теперь для машин средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет, при расчете налога будет применяться только повышающий коэффициент 1.1. При этом расширен перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., формируемый Минпромторгом России. Он подлежит использованию при расчёте транспортного налога для физлиц за 2018 год. В него было включено более 1.12 тыс. марок и моделей автомобилей. Например, в обновленный перечень вошли BMW 340i xDrive Гран Туризмо, Hyundai Genesis G90 Royal, Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C.

Для налогоплательщиков-организаций прекращает действовать федеральная льгота, уменьшающая налог в отношении транспортного средства массой свыше 12 т на величину платы, внесённой в систему "Платон" в счёт возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования. С 2019 года уплата налога и авансовых платежей такими лицами должна производиться в полном объёме, за исключением случаев применения иных налоговых льгот.

Также ФНС России утвердила изменения в порядок заполнения налоговой декларации по транспортному налогу. Они будут использоваться с налогового периода 2019 года.

Изменения могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.

"AK&M" от 09.01.2019
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