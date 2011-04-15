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09/01/2019
12:15

Базовые лицензии получили 149 банков

Базовые лицензии получили 149 банков. Об этом сообщил Центробанк.

В декабре 2018 года завершился переходный период, в течение которого российские банки с капиталом менее 1 млрд руб. должны были либо нарастить капитал до уровня не менее 1 млрд руб., либо изменить свой статус на банк с базовой лицензией или небанковскую кредитную организацию.

Регулятор завершил работу по рассмотрению документов банков для принятия решения о государственной регистрации соответствующих изменений в их уставы. По состоянию на 30 декабря 2018 года Банк России заменил лицензии 149 действующим банкам в связи с получением ими статуса банков с базовой лицензией. Три банка с универсальной лицензией изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию.

Банк России осуществил запланированные работы по настройке регулирования с учётом принципа пропорциональности. Для банков с базовой лицензией регулирование упрощено по сравнению с новыми, технически сложными требованиями, предъявляемыми к банкам с универсальной лицензией. Банки с базовой лицензией должны соблюдать только пять нормативов (два норматива достаточности капитала, один норматив ликвидности, два норматива концентрации кредитного риска), на них распространяются упрощённые требования к раскрытию информации и предоставлению отчётности. Кроме того, такие банки освобождены от необходимости рассчитывать и соблюдать норматив финансового рычага и надбавки к нормативам.

С учётом небольшого капитала банкам с базовой лицензией в целях защиты от принятия повышенных рисков запрещено проведение ряда операций с иностранными лицами и открытие счетов в иностранных банках, кроме счетов для участия в иностранных платёжных системах. С 6 января 2019 года вступило в силу указание Банка России, расширяющее перечень ценных бумаг, с которыми банки с базовой лицензией вправе осуществлять операции и сделки.

Целевым клиентским сегментом для банков с базовой лицензией является малый и средний бизнес, население. Формирование бизнес-модели банков с базовой лицензией нацелено на обеспечение доступности банковских услуг в регионах, что должно способствовать оживлению роста региональных экономик.

"AK&M" от 09.01.2019
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