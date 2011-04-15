Royal Dutch Shell завершила продажу OMV активов в Новой Зеландии за $578 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Сделка включает активы Maui, Pohokura и Tank Farm и продажу доли Shell (и управления) в проекте Great South Basin.



Сотрудники Shell Taranaki Limited и Shell NZ 2011 Limited в результате сделки перешли в OMV New Zealand.



Royal Dutch Shell - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 80 странах.



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