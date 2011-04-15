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09/01/2019
12:41

Атурис-тур прекратил деятельность

Ростуризм получил уведомление ООО "Атурис-тур" о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Гражданская ответственность компании "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн руб. в страховой организации САО "Якорь" (Москва).

Размер фонда персональной ответственности компании "Атурис-тур" составляет 115.202 тыс. руб.


"AK&M" от 09.01.2019
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