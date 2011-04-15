Четыре станции розовой ветки метро откроются к апрелю, М.Хуснуллин

Движение по участку Некрасовской (Кожуховской) линии метро от "Косино" до "Некрасовки" будет запущено в конце марта - начале апреля 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он отметил, что на этом отрезке также расположены станции "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского".



"Работы развернуты на всём протяжении Некрасовской линии. Второй участок этой ветки со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская улица" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года. Наиболее сложной для строительства является "Нижегородская", которая объединит несколько линий метро, а также пассажиропотоки Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией.



Розовая ветка пройдёт от Некрасовки через районы Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. На ней расположится восемь станций.



Технический запуск поездов на первом участке этой линии прошёл 31 августа 2018 года.



На базе станции метро "Нижегородская" планируется построить один из самых крупных в Москве транспортно-пересадочных узлов - "Рязанская".



Напомним, в 2018 году было введено 17 станций метро.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 09.01.2019