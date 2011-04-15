Новый участок Сокольнической линии метро до Коммунарки "поедет" к маю, М.Хуснуллин

Новый участок Сокольнической линии метро до Коммунарки "поедет" к маю. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он отметил, что на этом участке длиной около 11 км будут расположены станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".



"Я думаю, что к маю мы запустим по нему пассажирское движение", - сказал М.Хуснуллин.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 09.01.2019