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09/01/2019
18:01

Выделенные полосы впервые появятся на Калужском шоссе и Минской улице

Выделенные полосы впервые появятся на Калужском шоссе и Минской улице, сообщила столичная мэрия.

Протяжённость выделенки на Калужском шоссе составит 6.7 км, на Минской улице - 3.5 км. По новым полосам смогут ездить автобусы и троллейбусы 49 маршрутов.

Выделенные полосы запустят на Калужском шоссе и Минской улице с 14 января. Сейчас общественный транспорт на этих магистралях следует по тем же полосам, что и автомобили.

Выделенка на Калужском шоссе протянется от дома 14, строения 2 до выезда из деревни Городище в оба направления - и в центр, и в область. Протяженность участка - 6.7 км. По нему будут курсировать автобусы 35 маршрутов, в том числе пригородных (смежных). Ежедневный пассажиропоток там превышает 89 тыс. человек.

Выделенная полоса на Минской улице пройдёт от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы (полоса прерывается только на участке от съезда на Кутузовский проспект до площади Ромена Роллана). В обратном направлении она протянется от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта (с разрывом на отрезке от Малой Филевской улицы до площади Ромена Роллана). Протяжённость выделенки составит около 3.5 км. По полосе для общественного транспорта смогут ездить автобусы 12 маршрутов и троллейбусы двух маршрутов. В сутки ими пользуются более 75 тыс. пассажиров.

Отметим, что сегодня в Москве действует более 323 км выделенных полос.

"AK&M" от 09.01.2019
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