На Шоссейной улице планируют построить станцию метрополитена, сообщил Стройкомплекс.



Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 декабря 2018 года согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: Шоссейная улица, дом 2, корпус 2 (ЮВАО) для строительства объекта метрополитена - станционного комплекса "Печатники" и объединённого здания эксплуатационного персонала.



Общая площадь земельных участков составляет 5.09 га.

По словам исполняющего обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, согласно решению ГЗК, земельные участки будут предоставлены ГУП "Московский метрополитен" в аренду. Строительство объекта будет осуществляться в рамках создания Восточного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции "Каширская" до станции "Карачарово".



В настоящее время на земельных участках расположены объекты некапитального строительства.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 09.01.2019