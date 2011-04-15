В Госдуме открылась весенняя сессия, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Первое пленарное заседание открыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.



"В законотворческом портфеле у нас 1164 законопроекта. Это почти в два раза меньше, чем то количество, которое было в 2016 году. Законопроекты распределились следующим образом: 563 проекта закона находятся на стадии предварительного рассмотрения, 365 - готовятся к рассмотрению в первом чтении, 234 - во втором чтении и два - на стадии рассмотрения в третьем чтении", - сообщил В.Володин, цитируемый в сообщении.



Говоря о разборе "законодательных завалов", еще раз хочу озвучить цифру оставшихся законопроектов от прежних созывов - 44 законопроекта. Это, безусловно, цифра, которая не идет ни в какое сравнение с той, которую мы с вами получили в начале работы Государственной Думы [седьмого созыва] - 2020".





"AK&M" от 09.01.2019