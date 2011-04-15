В РФ изменён порядок переходов между фондами в обязательном пенсионном страховании, сообщил ЦБ.



С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), которым может являться или Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).



Теперь граждане могут подать заявление о смене страховщика только через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) либо в ПФР лично или через представителя с нотариальной доверенностью. Аналогичная процедура действует и при подаче уведомления об отказе от смены страховщика.



Для перевода пенсионных накоплений из ПФР в НПФ либо из одного НПФ в другой по-прежнему необходимо будет заключить с выбранным фондом договор об ОПС.



Заявление на переход нужно подать не позднее 1 декабря. До 31 декабря будет действовать "период охлаждения", во время которого можно передумать и остаться в прежнем фонде или выбрать другой. Для этого необходимо будет подать уведомление об отказе от смены страховщика или о его замене.



Следует отметить, что при подаче застрахованным лицом в ПФР в течение одного года более одного заявления о переходе без предварительной подачи уведомлений об отказе от смены страховщика ПФР откажет в удовлетворении второго и последующих заявлений.



Закон предусматривает обязательное информирование гражданина о размере теряемого инвестиционного дохода, учтённого на его счете, при подаче заявления о смене страховщика через ЕПГУ или непосредственно в ПФР.



Информацию о своих заявлениях и уведомлениях, дате и способе их подачи, вынесенном решении можно будет найти на Портале госуслуг. Уведомления, поступившие в ПФР в бумажном виде, сотрудники учреждения самостоятельно зарегистрируют на портале, и они будут отображаться в личном кабинете. При этом сохранится возможность получить указанные сведения лично в территориальном отделении ПФР или выбранного НПФ.



Кроме того, ПФР в течение одного рабочего дня со даты получения заявления или уведомления относительно смены страховщика будет направлять данный документ всем заинтересованным негосударственным пенсионным фондам (от которого и к которому гражданин переходит) через систему межведомственного электронного взаимодействия.



Изменения в законодательстве призваны устранить практику незаконного перевода пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды с использованием подложных документов и дать гражданам новые информационные возможности, которые помогут принимать более взвешенные решения при выборе или смене способа инвестирования своих пенсионных денег.



"AK&M" от 09.01.2019