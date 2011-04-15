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09/01/2019
15:07

Замминистра экономического развития РФ назначена О.Тарасенко

Замминистра экономического развития РФ назначена Оксана Тарасенко. Об этом говорится в сообщении МЭР.

Она будет курировать направление, связанное с выработкой государственной политики по вопросам управления федеральным имуществом, включая дивидендную политику государственных компаний. Кроме того, в качестве заместителя министра она будет координировать работу Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

О.Тарасенко в 2005 году окончила юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а в 2009 году - магистратуру Высшей школы государственного администрирования МГУ. Успешно защитила кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук. В 2004-2011 годах работала в организациях коммерческого сектора, в 2009-2011 годах - занималась преподавательской деятельностью в МГУ им. Ломоносова, в 2011-2015 годах - помощник руководителя, начальник управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, начальник отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В январе-апреле 2015 года временно исполняла обязанности директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности.

В апреле 2015 года назначена на должность директора Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России. Курировала вопросы управления акциями акционерных обществ, предприятиями, учреждениями и объектами недвижимости, находящимися в федеральной собственности, а также отвечала за разработку нормативных правовых актов, регулирующих имущественные отношения и реализацию программных документов в части управления федеральным имуществом. За Департаментом корпоративного управления была закреплена функция по контролю и координации деятельности Росимущества.

Кроме того, О.Тарасенко занималась разработкой федеральной закона "Об инновационных научно-технологических центрах", направленного на создание в регионах России платформ для успешного взаимодействия организаций науки, государства и инвесторов.

В июне 2018 года была назначена помощником министра экономического развития России. На этой позиции она продолжила курировать Департамент корпоративного управления, а также вела проекты по развитию инноваций.

Оксана Тарасенко входит в состав резерва управленческих кадров, находящегося под патронажем Президента РФ.

"AK&M" от 09.01.2019
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