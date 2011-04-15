Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/01/2019
13:42

ФНС разъяснила, как граждане ЕАЭС могут стать самозанятыми

ФНС разъяснила, как граждане ЕАЭС могут стать самозанятыми, говорится в материалах службы.

Стать самозанятым легко можно не только с российским паспортом. В соответствии со статьёй 5 Федерального закона N 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года, граждане Евразийского экономического союза могут зарегистрироваться в России в качестве самозанятых. Помимо России в ЕАЭС входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

Для этого достаточно иметь ИНН и учётную запись в Личном кабинете налогоплательщика-физического лица. Пользователю необходимо скачать на телефон приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нём с помощью логина-пароля от Личного кабинета. Кроме того, доступна веб-версия кабинета для самозанятых.

Если у гражданина ЕАЭС нет ИНН, то в соответствии с принципом экстерриториальности ФНС России и пунктом 7 статьи 83 Налогового кодекса РФ получить его можно в любой инспекции, работающей с физлицами, в течение пяти рабочих дней. Для этого необходимо заявление и паспорт. После получения ИНН там же в инспекции можно получить логин-пароль от Личного кабинета. Это займёт всего 15 минут. После чего гражданин ЕАЭС может регистрироваться в качестве самозанятого с помощью мобильного приложения или веб-версии кабинета.

В рамках эксперимента по введению налогового режима для самозанятых граждане ЕАЭС имеют те же обязанности и привилегии, что и россияне, в том числе право на налоговый вычет в размере 10 тыс. руб. Подробно узнать о новом налоговом режиме, порядке уплаты налогов, а также прочитать ответы на самые популярные вопросы можно на специальном сайте npd.nalog.ru.


"AK&M" от 09.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100