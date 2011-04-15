ФНС разъяснила, как граждане ЕАЭС могут стать самозанятыми, говорится в материалах службы.



Стать самозанятым легко можно не только с российским паспортом. В соответствии со статьёй 5 Федерального закона N 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года, граждане Евразийского экономического союза могут зарегистрироваться в России в качестве самозанятых. Помимо России в ЕАЭС входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.



Для этого достаточно иметь ИНН и учётную запись в Личном кабинете налогоплательщика-физического лица. Пользователю необходимо скачать на телефон приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нём с помощью логина-пароля от Личного кабинета. Кроме того, доступна веб-версия кабинета для самозанятых.



Если у гражданина ЕАЭС нет ИНН, то в соответствии с принципом экстерриториальности ФНС России и пунктом 7 статьи 83 Налогового кодекса РФ получить его можно в любой инспекции, работающей с физлицами, в течение пяти рабочих дней. Для этого необходимо заявление и паспорт. После получения ИНН там же в инспекции можно получить логин-пароль от Личного кабинета. Это займёт всего 15 минут. После чего гражданин ЕАЭС может регистрироваться в качестве самозанятого с помощью мобильного приложения или веб-версии кабинета.



В рамках эксперимента по введению налогового режима для самозанятых граждане ЕАЭС имеют те же обязанности и привилегии, что и россияне, в том числе право на налоговый вычет в размере 10 тыс. руб. Подробно узнать о новом налоговом режиме, порядке уплаты налогов, а также прочитать ответы на самые популярные вопросы можно на специальном сайте npd.nalog.ru.





"AK&M" от 09.01.2019