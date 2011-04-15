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09/01/2019
16:19

Налоговая служба вправе запрашивать у аудиторов документы налогоплательщика

Налоговая вправе запрашивать у аудиторов документы налогоплательщика. Такое право введено с 1 января, сообщила ФНС.

Если документы налогоплательщика, которые служат основаниями для исчисления и уплаты налога, сбора, страховых взносов, находятся не у него, а у аудиторской организации, то теперь Налоговая служба во время проведения контрольных мероприятий в отношении налогоплательщика вправе истребовать их у последней.

С 1 января налоговые органы вправе запрашивать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы лиц, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов и страховых взносов, а также налоговыми агентами, которые были получены ими от указанных лиц в связи с осуществлением аудиторской деятельности и оказании связанных с ней услуг. Соответствующие изменения были внесены в главу 14 НК РФ Федеральным законом 29 июля 2018 года N 231-ФЗ.

Также налоговый орган сможет запрашивать у аудиторов такие документы, если в отношении проверяемого лица поступил запрос компетентного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации об обмене информацией.

Кроме того, Налоговая служба может собирать, хранить и использовать документы, полученные от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в рамках статьи 93.2 НК РФ, для повышения эффективности налогового контроля. Соответствующее дополнение было внесено в статью 82 НК РФ Федеральным законом 29 июля 2018 года N 231-ФЗ.

"AK&M" от 09.01.2019
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