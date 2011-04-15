СК "Олимпийский" закрыт на реконструкцию

Стадион спортивного комплекса "Олимпийский" закрыт для посещения в связи с началом капитального ремонта с 1 января 2019 года. Об этом сообщила столичная мэрия.



"Все спортивные группы, проводимые в залах стадиона, отменены. Кроме этого, закрываются торговый центр "Новый Колизей" и книжная ярмарка. Работа бассейна СК "Олимпийский" продлится до лета 2019 года", - говорится на сайте спорткомплекса.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас разрабатывается концепция реконструкции спорткомплекса. "Олимпийский" сохранит спортивную функцию.



В обновлённом здании появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, СПА и фитнес-зоны, кафе, рестораны и парковка на 5 тыс. автомобилей.



"AK&M" от 09.01.2019