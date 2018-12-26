ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 10 января в размере 67.0795 руб. против 69.4706 руб. на 30 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.12.18 - 69.4706 руб.

29.12.18 - 69.5218 руб.

28.12.18 - 68.8762 руб.

27.12.18 - 68.8865 руб.

26.12.18 - 68.7448 руб.







































































































































"AK&M" от 09.01.2019