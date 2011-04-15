Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 января

Банк России установил на 10 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.0021

1 Азербайджанский манат 39.5399

100 Армянских драмов 13.8280

1 Белорусский рубль 31.1202

1 Болгарский лев 39.3151

1 Бразильский реал 18.0647

100 Венгерских форинтов 23.8938

1000 Вон Республики Корея 59.8625

10 Гонконгских долларов 85.5650

1 Датская крона 10.2995

1 Доллар США 67.0795

1 Евро 76.9066

100 Индийских рупий 95.1820

100 Казахстанских тенге 17.8579

1 Канадский доллар 50.6566

100 Киргизских сомов 96.0474

10 Китайских юаней 98.1498

10 Молдавских леев 39.1134

1 Новый туркменский манат 19.1930

10 Норвежских крон 78.6653

1 Польский злотый 17.8988

1 Румынский лей 16.4588

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.4760

1 Сингапурский доллар 49.4431

10 Таджикских сомони 71.0964

1 Турецкая лира 12.1739

10000 Узбекских сумов 80.4595

10 Украинских гривен 23.8252

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.5599

10 Чешских крон 29.9998

10 Шведских крон 75.2763

1 Швейцарский франк 68.4066

10 Южноафриканских рэндов 48.0605

100 Японских иен 61.6087

"AK&M" от 09.01.2019