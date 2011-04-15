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09/01/2019
14:04

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 января

Банк России установил на 10 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 48.0021
1 Азербайджанский манат 39.5399
100 Армянских драмов 13.8280
1 Белорусский рубль 31.1202
1 Болгарский лев 39.3151
1 Бразильский реал 18.0647
100 Венгерских форинтов 23.8938
1000 Вон Республики Корея 59.8625
10 Гонконгских долларов 85.5650
1 Датская крона 10.2995
1 Доллар США 67.0795
1 Евро 76.9066
100 Индийских рупий 95.1820
100 Казахстанских тенге 17.8579
1 Канадский доллар 50.6566
100 Киргизских сомов 96.0474
10 Китайских юаней 98.1498
10 Молдавских леев 39.1134
1 Новый туркменский манат 19.1930
10 Норвежских крон 78.6653
1 Польский злотый 17.8988
1 Румынский лей 16.4588
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.4760
1 Сингапурский доллар 49.4431
10 Таджикских сомони 71.0964
1 Турецкая лира 12.1739
10000 Узбекских сумов 80.4595
10 Украинских гривен 23.8252
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.5599
10 Чешских крон 29.9998
10 Шведских крон 75.2763
1 Швейцарский франк 68.4066
10 Южноафриканских рэндов 48.0605
100 Японских иен 61.6087

"AK&M" от 09.01.2019
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