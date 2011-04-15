Банк России на 10 января понизил курс евро к рублю более чем на 2 рубля 55 копеек до 76.9066 руб., курс доллара США - более чем на 2 рубля 39 копеек до 67.0795 руб.

Банк России на 10 января понизил официальный курс евро к рублю более чем на 2 рубля 55 копеек до 76.9066 руб. с 79.4605 руб., курс доллара США - более чем на 2 рубля 39 копеек до 67.0795 руб. с 69.4706 руб. 30 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 10 января уменьшилась более чем на 2 рубля 46 копеек (-3.33%) до 71.5017 руб. с 73.9660 руб. 30 декабря.







"AK&M" от 09.01.2019