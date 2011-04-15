ЦБ объявил учётную цену золота на 10 января - 2763.32 руб./г против 2856.68 руб./г на 30 декабря
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 10 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2763.32 руб./грамм
Серебро: - 33.73 руб./грамм
Платина: - 1774.93 руб./грамм
Палладий: - 2887.76 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
26.12 27.12 28.12 29.12 30.12
Золото 2787.61 2793.35 2814.75 2854.88 2856.68
Серебро 32.43 32.50 32.50 33.65 34.16
Платина 1750.47 1754.08 1762.68 1776.97 1760.02
Палладий 2740.64 2746.29 2790.17 2834.20 2836.58