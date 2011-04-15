ФАС закрыла дело по доступу такси в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево"

Комиссия ФАС России закрыла антимонопольное дело по доступу такси в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево". Об этом говорится в сообщении службы.



Операторы аэропортов устранили нарушения, организовали доступ квалифицированных участников рынка такси на первую линию привокзальных площадей. Более того, аэропорты совместно с операторами такси обязались в 2019 году обеспечить технические решения, которые позволят устанавливать одинаковые цены на услуги такси, заказываемые в порядке живой очереди с первой линии и с помощью мобильных приложений.



Комиссия ФАС отметила конструктивную позицию аэропортов в решении проблемы организации работы такси в условиях ограниченной пропускной способности вблизи терминалов в интересах пассажиров.



В дальнейшем ФАС проследит за выполнением аэропортами принятых на себя обязательств и продолжит мониторинг на этом рынке.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



"AK&M" от 09.01.2019