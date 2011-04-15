S7 Airlines с 28 апреля открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Москва - Ницца

S7 Airlines с 28 апреля 2019 года открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Москва - Ницца. Об этом сообщила компания.



Полёты будут выполняться ежедневно, кроме среды. Вылет из московского аэропорта "Домодедово" в 11:05, прилет в Ниццу в 14:15 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 15:10 и прилетает в Москву в 20:05. Рейсы будут выполняться на современных лайнерах Airbus A320. Авиабилеты уже в продаже.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2017 году авиакомпании группы перевезли более 14.2 млн пассажиров.





"AK&M" от 09.01.2019