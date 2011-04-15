В Новой Москве построят 18 станций метро за семь лет, В.Жидкин

Почти 38 км линий и 18 станций метро построят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2025 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Вопросы транспортного обеспечения населения успешно решаются благодаря строительству метро. Два года назад в ТиНАО открылись станции "Румянцево" и "Саларьево" красной ветки", - рассказал В.Жидкин.



Он добавил, что Сокольническая линия метро скоро придёт в посёлок Коммунарка.



"В этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре станции метро: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово", - пояснил глава Департамента.



В.Жидкин добавил, что в новые округа также продлена желтая ветка метро, где конечной стала станция "Рассказовка". В будущем Калининско-Солнцевскую линию продлят до аэропорта "Внуково".



Напомним, 2018 год стал рекордным по вводу метро. Открылось два электродепо и 17 станций на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской и Замоскворецкой линиях подземки. Причём пять станций появились за пределами МКАД на участке желтой ветки метро от "Говорово" до "Рассказовки" в Новой Москве.



"AK&M" от 09.01.2019