Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/01/2019
19:54

Московский городской транспорт перевёз 91.8 млн пассажиров на праздниках

В праздничные дни, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, городской общественный транспорт перевёз 91.8 млн пассажиров. Об этом сообщила московская мэрия.

Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

Третий год подряд в ночь с 31 декабря на 1 января в столице без перерывов работало метро, Московское центральное кольцо (МЦК), а также наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. Благодаря этому горожане могли добраться до близких и друзей в других районах города, а также до главных праздничных площадок.

За время с 14:00 MSK 31 декабря до 05:00 MSK 1 января Московский метрополитен перевёз на 30% пассажиров больше, чем годом ранее. В праздники максимальное увеличение перевозок зафиксировано в такси - поездок было вдвое больше. Это связано с ростом числа туристов.

Бесперебойную работу метро, МЦК, автобусов, трамваев и троллейбусов обеспечивали более 92 тыс. сотрудников транспортного комплекса. Во время новогодних и рождественских праздников перевозки осуществлялись в штатном режиме, без чрезвычайных происшествий.

"AK&M" от 09.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100