Московский городской транспорт перевёз 91.8 млн пассажиров на праздниках

В праздничные дни, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, городской общественный транспорт перевёз 91.8 млн пассажиров. Об этом сообщила московская мэрия.



Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.



Третий год подряд в ночь с 31 декабря на 1 января в столице без перерывов работало метро, Московское центральное кольцо (МЦК), а также наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. Благодаря этому горожане могли добраться до близких и друзей в других районах города, а также до главных праздничных площадок.



За время с 14:00 MSK 31 декабря до 05:00 MSK 1 января Московский метрополитен перевёз на 30% пассажиров больше, чем годом ранее. В праздники максимальное увеличение перевозок зафиксировано в такси - поездок было вдвое больше. Это связано с ростом числа туристов.



Бесперебойную работу метро, МЦК, автобусов, трамваев и троллейбусов обеспечивали более 92 тыс. сотрудников транспортного комплекса. Во время новогодних и рождественских праздников перевозки осуществлялись в штатном режиме, без чрезвычайных происшествий.



"AK&M" от 09.01.2019