Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 января 2019 года.



В ОТЦЫ СГОДИТСЯ

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ УЖЕСТОЧАЕТ ПРАВИЛА УСЫНОВЛЕНИЯ И ОПЕКИ



Министерство просвещения РФ завершило работу над законопроектом, ужесточающим требования к желающим усыновить или взять под опеку детей. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года, наложит запрет на усыновление более одного ребенка в год и введет обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей. При этом по решению Конституционного суда (КС) будет снят жесткий запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными.





ИНОСТРАНЦЕВ В СКОРЫЙ НЕ САЖАЮТ

КОНТРАКТ НА ВАГОНЫ НА 237 МЛРД РУБ. ОТДАН "ТРАНСМАШХОЛДИНГУ"



ОАО РЖД и "Трансмашхолдинг" близки к заключению одной из крупнейших в истории сделок по приобретению вагонов. Подконтрольная монополии Федеральная пассажирская компания (ФПК) купит у Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) за семь лет 3,7 тыс. пассажирских вагонов за 237 млрд руб. Прочие производители, в том числе предлагавшая вагоны дешевле испанская Talgo, по сути теряют шансы на участие в закупочной программе ОАО РЖД. Одним из критериев был вопрос высокой локализации. В том числе, вероятно, потому, что часть вагонов может быть направлена на возобновление перевозок в Крым.





ВКЛАДЫ ДО ВОССОЕДИНЕНИЯ

БЫВШИЕ КЛИЕНТЫ УКРАИНСКОГО СБЕРБАНКА ПРОСЯТ ВЫПЛАТ В РФ



Несмотря на то, что после присоединения Крыма к России прошло почти пять лет, проблема получения жителями региона вкладов, размещенных до этого в отделениях "Сбербанк Украина", так и не решена, сообщила сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева. Вкладчики остались заложниками ситуации, в которой украинский Сбербанк ушел с полуострова, а российский туда не пришел. Забрать вклад можно только на Украине, куда крымчане на фоне обострения отношений двух стран ехать не готовы. Сбербанк, находящийся под санкциями Киева и Вашингтона, решить проблему не может, а в ЦБ на нее не обращают внимания.





МИНПРОМТОРГУ И РОСИМУЩЕСТВУ ПОКАЗАЛИ ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ "ЕНИСЕЙ" ХОЧЕТ ВЗЫСКАТЬ С ГОСОРГАНОВ 1 МЛРД РУБЛЕЙ





Конкурсный управляющий красноярского химкомбината "Енисей" Николай Долгушев потребовал взыскать с Минпромторга, Росимущества и экс-директора предприятия около 1 млрд руб. Он уверен, что предприятие обанкротилось из-за бездействия Минпромторга, который не помог заводу справиться с долгами после реорганизации. При этом кредиторы комбината вынуждены платить около 100 млн руб. в год за содержание объектов, участвующих в производстве боеприпасов, так как Росимущество не принимает их на баланс. Юристы считают, что привлечь госорганы к ответственности в данном случае будет сложно.





РАДИЙ ХАБИРОВ НАШЕЛ ПОЛПРЕДА СО СВЯЗЯМИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БАШКИРИИ В МОСКВЕ ВОЗГЛАВИТ БЫВШИЙ РЕФЕРЕНТ УВП ПРЕЗИДЕНТА





Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой полпреда республики при президенте РФ. Им станет его бывший сослуживец по управлению президента по внутренней политике (УВП) Кремля Роман Симандуев. В администрации республики говорят, что ждут от господина Симандуева прорыва в области привлечения инвестиций, в том числе за счет его обширных связей во властных структурах.





БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА РАСТВОРИЛИСЬ В "УЛЬТРАФИОЛЕТЕ"

ВЫЯВЛЕНО КРУПНОЕ ХИЩЕНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ РОССИЙСКОГО КОНКУРЕНТА КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА HUBBLE





Как стало известно "Ъ", МВД расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М, включенного в Федеральную космическую программу. Телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 м должен конкурировать с американским Hubble, став основным элементом "Всемирной космической обсерватории - "Ультрафиолет".





БРИТАНЕЦ ПЕТРИЛЛО ЗАДЕРЖАЛСЯ В РОССИИ НА ТРИ ГОДА

ЕГО ОСУДИЛИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА ШВЕЙЦАРИИ



Как стало известно "Ъ", защита обжаловала приговор скандально известному бизнесмену Винсенту Петрилло, которому в конце прошлого года Мещанский райсуд Москвы назначил три года заключения. Гражданин Великобритании итальянского происхождения давно занимался бизнесом в странах постсоветского пространства. Несколько раз он становился участником судебных разбирательств, но почти всегда выступал в качестве потерпевшего или свидетеля. Однако на этот раз господина Петрилло признали виновным в хищении $300 тыс. у своего бывшего бизнес-партнера из Швейцарии.





"РУСГИДРО" ЖДЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСУХИ

КОМПАНИЯ ОДОБРИЛА КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН



Как выяснил "Ъ", "РусГидро" ожидает заметного ухудшения или как минимум стагнации финансовых показателей в ближайшие годы. В бизнес-плане госкомпании резко снижен прогноз по чистой прибыли в 2019 году - сразу на 25%, до 30,8 млрд руб. Причина - "бумажные" списания после ввода планово убыточных новых энергоблоков на Дальнем Востоке. Последствием может стать снижение базы для выплаты дивидендов, в том числе ВТБ. Но "РусГидро" намерено резко - в 2,5 раза - поднять капитализацию. Для этого компания хочет отказаться от допэмиссий акций в пользу государства под строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке, выйти из СП с "Русалом" по строительству Тайшетского алюминиевого завода и достроить аварийную Загорскую ГАЭС-2.





РОССИЙСКИЕ ЛЕКАРСТВА НЕ НАХОДЯТ СЕБЕ МЕСТА

ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ УСЛОВИЯМИ РАБОТЫ С АПТЕКАМИ



Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) пожаловалась руководителю фракции "Единая Россия" Сергею Неверову на то, что аптечные сети вымывают из ассортимента российские лекарства в пользу иностранных. В Госдуме обсуждается инициатива ограничить размеры бонусов, которые аптеки получают от производителей. В продовольственной рознице такая практика уже введена.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 10.01.2019