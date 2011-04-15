Дайджест газеты "Ведомости" от 10 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 10 января 2019 года.





UTAIR МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД КРЫЛОМ ГОСБАНКОВ



Сбербанк и ВТБ могут забрать Utair под проект региональной авиакомпании



У перевозчика неподъемные долги, а Сбербанк его крупнейший кредитор.



Сбербанк и ВТБ по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок, для этого может быть использована как существующая, так и вновь созданная авиакомпания. Рассматривается вариант забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции, рассказали "Ведомостям" источники.



Вариант "забрать" Utair возник потому, что у нее огромные долги, прежде всего перед Сбербанком. Авиакомпания едва ли сможет расплатиться, с ней надо что-то делать.





КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОССИЯНИН КУПИЛ СМАРТФОН В 2018 Г

РЕКОРД ПРОДАЖ СМАРТФОНОВ В РОССИИ ПОБИТ



В 2018 году россияне купили не менее 29 млн таких устройств.

В прошлом году в России продано около 30 млн смартфонов, по сравнению с позапрошлым годом их продажи в штуках выросли примерно на 3%. Такие данные содержатся в материалах объединенной розничной сети "Связной-Евросеть". По прогнозу МТС продажи в 2018 г. также выросли на 3% и составили 30 млн смартфонов.



Предварительная оценка "М.видео-Эльдорадо" - 29-30 млн, а Mobile Research Group - 29,5 млн смартфонов.



Население России составляет 146 млн человек, так что смартфон в 2018 г. купил каждый пятый россиянин. Рекорд продаж смартфонов, установленный в 2017 г., побит. Тогда в России было продано 28-28,5 млн смартфонов (+5% к 2017 г.).





"ЭТАЛОН" ВЫХОДИТ НА АРЕНУ



Структура ВТБ нашла первого крупного арендатора в бизнес-центр "ВТБ арена парк". Одно из четырех зданий комплекса займет девелоперская компания "Эталон".



Московское территориальное управление группы "Эталон" арендовало у АО "УК "Динамо" здание в многофункциональном комплексе "ВТБ арена парк" на Ленинградском проспекте. Площадь офисов в нем составляет 9174 кв. м, рассказали "Ведомостям" источники. Сделка, по их словам, закрылась в самом конце 2018 года, она заключена сроком на семь лет. Представители девелопера проекта - УК "Динамо" и брокера сделки - Сushman & Wakefield эту информацию подтвердили. Представитель "Эталона" уточнил, что в "ВТБ арена парк" переедут все подразделения московского территориального управления группы. Сейчас они расположены в разных районах Москвы и в Подмосковье.





БИНБАНКУ НАШЛОСЬ МЕСТО В "ОТКРЫТИИ"



Присоединение Бинбанка вывело "ФК Открытие" на 5-е место по капиталу



Их лечение стоило ЦБ 513 млрд рублей, капитал объединенного банка - 315 млрд.



"ФК Открытие" объявил, что с 1 января 2019 г. присоединил Бинбанк. Капитал объединенного банка составил порядка 315 млрд руб.



Живительные деньги банкам выписали доктора с Неглинной: ЦБ забрал оба банка на санацию в 2017 г., после чего решил их объединить. Регулятор направил на докапитализацию группы "ФК Открытие" 456 млрд руб. (из них 189,1 млрд - на покрытие дыры, а 182 млрд - на формирование капитала "ФК Открытие"), Бинбанка - 56,9 млрд.



Плохие и непрофильные активы банки передали в "Траст" - этот банк из группы "Открытие" был определен банком специального назначения. После очистки от "проблемных" долгов у банков небольшой кредитный портфель. Поэтому стратегия банка направлена на быстрый рост. К концу 2020 г. планируется нарастить долю на основных сегментах рынка до 5%.





РИСКИ МИРОВОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ



Всемирный банк ухудшил прогноз мирового экономического роста. И предупредил о рисках еще большего его замедления.



Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2019 и 2020 гг. на 0,1 п.п. по сравнению с июньским прогнозом, следует из обзора международной организации "Омрачающиеся перспективы".



Прогноз роста ВВП развивающихся стран на 2019 г. снижен на 0,5 п.п., на 2020 г. - на 0,2 п.п., развитых стран на 2019-й не изменился, а на 2020-й также снижен на 0,1 п.п. Ранее в декабре Всемирный банк снизил прогноз экономического роста для России на 2019 г. сразу на 0,3 п.п. - до 1,5%. В 2020 г. международная организация ожидает от российской экономики роста на 1,8%. Это базовый сценарий. Но в то же время есть риски еще большего замедления, предупреждает Всемирный банк.





БЮДЖЕТНЫЙ ТУПИК



Fitch предупредило США о возможном снижении кредитного рейтинга. Бюджетные проблемы могут усугубиться в 2019 г.



Агентство Fitch может лишить США наивысшего кредитного рейтинга ААА, если власти в ближайшие месяцы не найдут выход из бюджетного тупика. Около четверти правительственных ведомств не работают уже 19 дней, так как Белый дом и Конгресс не смогли принять необходимые законы о формировании бюджета в 2019 г.



Но проблема шире: госдолг может достигнуть установленного законом предела, и у правительства не хватит денег для финансирования госрасходов, включая платежи по долгу.





КАК ПОНЯТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ТЕБЕ НАЧАЛЬНИК



Приходят на работу в компанию, а увольняются от начальника. Как понять, подходит ли тебе руководитель?



Важность хороших отношений с непосредственным руководителем трудно переоценить. Ведь приходят на работу в компанию, а увольняются от начальника. И часто хорошие отношения складываются как бы сами собой, без усилий со стороны сотрудников.



Понять, как формируется эта химия отношений, поможет модель DISC, которая описывает поведение людей. Она выделяет четыре аспекта, говорящих о восприятии человеком окружающей среды и о предпочтительном стиле поведения.





КОНГРЕСС ДЕРЖИТСЯ ЗА САНКЦИИ



В Конгрессе США попросили отсрочить снятие санкций с компаний Дерипаски. Демократам не нравится сохранение за бизнесменом доли в En+ и возможное участие в сделке ВТБ.



Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США от демократического большинства призвали министерство финансов отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Это следует из письма конгрессменов, которое было опубликовано на сайте комитета по иностранным делам в среду, 8 января.



"Мы требуем, чтобы вы встретились со всеми заинтересованными членами [палаты представителей] в соответствующей обстановке для всестороннего обсуждения всех аспектов соглашения, отмены санкций и влияния этих решений на усилия США по искоренению злонамеренной деятельности России против нашей страны", - говорится в письме.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 10.01.2019