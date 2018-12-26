ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 10 января, в размере 76.9066 руб. против 79.4605 руб. на 30 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



30.12.18 - 79.4605 руб.

29.12.18 - 79.6581 руб.

28.12.18 - 78.3880 руб.

27.12.18 - 78.5237 руб.

26.12.18 - 78.4309 руб.

































































































































"AK&M" от 09.01.2019