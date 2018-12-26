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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 10 января, в размере 67.0795 руб. против 69.4706 руб. на 30 декабря.
Курс доллара США за последние 5 дней:
30.12.18 - 69.4706 руб.
29.12.18 - 69.5218 руб.
28.12.18 - 68.8762 руб.
27.12.18 - 68.8865 руб.
26.12.18 - 68.7448 руб.
"AK&M" от 09.01.2019