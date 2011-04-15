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10/01/2019
09:31

Повтор! В 13 столичных парках можно сдать ёлки на переработку

В 13 столичных парках можно сдать ёлки на переработку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Хвойные деревья будут принимать в специальных пунктах до 1 марта.

Хвойные деревья будут принимать в организованных Мосприродой специальных пунктах в 13 городских парках. Отсюда они отправятся на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.

Сдать на переработку можно ёлки, сосны и пихты. При этом на дереве не должно быть мишуры и украшений.

Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года. Изначально работал только один пункт приёма ёлок на территории Битцевского леса, но с 2017 года их количество увеличилось.

"AK&M" от 09.01.2019
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