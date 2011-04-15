Повтор! В 13 столичных парках можно сдать ёлки на переработку

В 13 столичных парках можно сдать ёлки на переработку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Хвойные деревья будут принимать в специальных пунктах до 1 марта.



Хвойные деревья будут принимать в организованных Мосприродой специальных пунктах в 13 городских парках. Отсюда они отправятся на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.



Сдать на переработку можно ёлки, сосны и пихты. При этом на дереве не должно быть мишуры и украшений.



Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года. Изначально работал только один пункт приёма ёлок на территории Битцевского леса, но с 2017 года их количество увеличилось.



"AK&M" от 09.01.2019